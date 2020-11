ÕL VIDEO | Kas 2021 tuleb parem aasta kui praegune? Kirsti Timmer: targalt käitudes tuleb inimene igast asjast välja 

"See, mis osas parem, sõltub. See sõltub ka sellest, kuidas inimene asju võtab ja nendesse suhtub. Mina olen seda meelt, et me ei saa muuta asju, mida muuta ei saa. Küll aga saame muuta oma suhtumist. Mis puutub majandusse, siis langus alles tuleb ja päris tõsine. Seega ei saa öelda, et 2020 tuleb väga hea aasta, aga targalt käitudes tuleb inimene igast asjast välja," räägib Kirsti Timmer.

Hüpnotisöör Maris Saar ütleb, et talle meeldib mõelda, et iga aasta on parem kui eelmine. "Ehk ühelt poolt võib ju loota, et 2021 on justkui parem. Eks kogu edasiminek on kogu aeg paremkuidas keegi seda võtab. Kellel on kehva aasta olnud, sellel on kinflastti järgmine aasta parem, kes hästi töötab, selle jaoks on ka järgmine aasta parem," lisab ta.