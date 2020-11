HEAD ISADEPÄEVA | Vaata, kuidas tähistavad tänast päeva tuntud eesti inimesed!  

"Mul on au olnud olla õppijaks, õpetajaks, isaks, kasuisaks kolmel imelisel lapsel. See aeg on mind tõesti kasvatanud ning olen mõistnud, kui olulised on pereväärtused ning kohalolu igas päevas. Ma ei ütle, et isaks olemine on imelihtne ning harmoonia tulnud läbi kerguse, kuid samaaegselt on sellega kaasas suur armastus ja rõõm. Lapsesilmadest peegeldub meile alati tükike iseennast ehk lapsi ei tasu alahinnata selles osas, et nad meist vähem teaksid. Nad teavad kas rohkem või sama palju ning näitavad meile teed ja see on imeline kasvada koos nendega ning luua ühist liitu. Aitäh Noel, Isabella ja Johann! Täienduseks postitusele, et tänud neile isadele, kes saavad aru, et vits ja füüsiline ning ka vaimne vägivald ei ole karistusmeetodiks, vaid pigem hea suhtlemisvõime, rahu ja läbirääkimisoskus viivad lapsega suhte ning arusaama järgmisele tasandile. Kes tunneb end ära või arvab, et vits on õige, siis on viimane aeg seda muuta. Olles kasvanud ajal, kus teistmoodi ei osatud või saigi füüsiliselt karistatud, siis need haavad jäävad väga tugevad sisse ning andestamine võtab palju aega ning on keerukas protsess sellest kõigest välja tulla. Tehkem seda parema maailma nimel! Ilusat isadepäeva, head isad!" soovib Pedaja.