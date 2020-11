Vabariigi Pillimees 2020 Martin Arak: pillimäng on minu hobi ja võtan kandle kätte, kui tahtmine tuleb  

"Kaks korda on konkurss toimunud, olen seal kohapeal mänginud ja minu eesmärk on olnud vett lihtsalt natuke sogasemaks ajada, sest koos on tuntud nimed nagu Villu Talsi, Juhan Uppin ja teised kõvad tegijad. Seetõttu olen päriselt üllatunud, et see asi minuga juhtus. Minu algne mõte oli finaali jõuda, edasine oli rahva otsustada," räägib Arak. "Olen tänulik, et mind on märgatud ja tunnustatud."

Järgmised kaks aastat kannab Arak Vabariigi Pillimehe tiitilt suure uhkusega. "Küll aga ei ole ma kindlasti selline inimene, kes käiks nina püsti ringi. Teen oma põhitööd (maastikuehitus- toim.) hoole ja armastusega ning see tiitel, mis mulle osaks sai, tuli tõesti väga ootamatult," ütleb ta.

"Päris naljaks, et olen maastikuehitaja, juhendan objektil õpilasi, sõidan laaduriga ringi, teeme kivitööd ja siis järsku pean ümber suutma mõelda, et olen Vabariigi Pillimees: üleöö oled justkui mingi positiivse asjaga hakkama saanud, tuleb intervjuud anda ja tegude ning sõnade eest vastutada," muigab Arak.

Mis võis võidu tuua? "Ma tõesti ei tea, aga eks elus loevad lihtsad asjad. Kannel on lihtne pill ja mängingi seda lihtsalt. Arvan, et inimesi see võlub," ütleb Arak.

"Ma ei ole plaaninud, et minust saab Vabariigi Pillimees ja hakkan muusikat professionaalselt mängima. Olen mänginud pilli hobi korras, kui tahtmine tuleb, võtan kandle kätte. Mul on olnud õnne ,et sattusin selliste plllimeeste punti, kus mind on hästi vastu võetud: käin mängimas koosseisuga Mäeotsa kapell ja meil on oma klientuur, kes julgevad selllise vägeva kapelli esinema kutsuda," sõnab Arak. "Pillimäng on ikkagi minu hobi ja olen talupojaliku elustiiliga: kui argitöö on tehtud, võtan alles pilli kätte."

Tiitel kindlasti mõjutab edasist muusikalist tegevust. "Ei tea, mis saama hakkab, aga olen aru saanud, et pean nüüd hakkama valima, kuhu mängima minna ja kuhu mitte. Kui pakkumised tulevad, pean oskama selja sirgeks lüüa," lisab Arak.