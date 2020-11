Kennedy klanni võsuke abiellus oma vanaema Diori pruutkleidis 

Eunice Kennedy Shriver laulatati autoärimehe Michael "Mikey" Serafin Garciaga. 17. oktoobril Miamis St Patricku kirikus - katoliku pühakojas, kus ta on kogu elu koos perega pühapäeviti käinud.

Pruudil oli seljas 67 aastat vana Diori kleit. "Mu vanaema kandis seda kleiti, abielludes 23. mail 1953 mu vanaisaga," rääkis kadunud vanaemaga ühte kasvu ja mõõtu Eunice Vogue'ile. Ta ei hoolinud sellest, et kangas oli muutunud rabedaks, valge värv oli aastakümnetega omandanud vandlitooni ja kangasse olid tekkinud mõned augukesed.

Pruutkleitide butiik Ever After Miami aitas Eunice'il ajalooga kleiti restaureerida ning õmbles selle juurde toon-toonis korseti ja loori. "Kangas oli õrn nagu siidpaber," ütles pruut Vogue'ile. "Pidime sellega väga ettevaatlikud olema. Ma ei julgenud istudagi!" Pulmapeol kandis pruut teist kleiti - ja jalas mugavaid tosse, et saaks muretult tantsu vihtuda. Koroonapandeemia tõttu ei saanud noorpaar kutsuda 200 külalist, vaid tähistas pulmi pereringis.