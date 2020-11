TASAVÄGINE VÕISTLUS | Telelegendid astusid uues mälumängus lõbusasse lahingusse 

Kaheksal järjestikusel reedel astuvad võistlustulle tänased ja endised teletegijad, kel ETV-ga oma eriline seos. Võistlejate seas on iganädalaselt ETV ekraanilt tuttavad näod saatejuhtidest näitlejateni, aga on neidki, kelle teletegemised ulatuvad aastate taha või kelle saateid näeb praegu hoopis teistelt kanalitelt. Igas saates on vastamisi kaks meeskonda, mõlemas kolm tegijat. Telelegendide staatuses on ka uue mängu saatejuhid – saadet ohjavad tandemina Marko Reikop ja Maire Aunaste.