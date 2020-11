Johnny Depp lahkub Warner Brosi survel "Fantastilistest elukatest"  

Depp kaebas The Suni kohtusse artikli eest, kus teda nimetati naisepeksjaks. "Kariibi mere piraatide" täht on korduvalt eitanud oma eksabikaasa Amber Heardi süüdistusi koduvägivägivallas. Ent Londoni kohus otsustas, et Depp pruukis Heardi kallal korduvalt vägivalda. Seega nimetas The Sun teda õigustatult naisepeksjaks.

Depp tänab oma kirjutises kõiki, kes on talle viimastel päevadel toetust avaldanud. Ta nimetab Ühendkuningriigi kohtu otsust absurdseks. "See ei kalluta mind kursilt kõrvale võitluses tõe rääkimise nimel ning ma kinnitan, et kavatsen kohtu otsuse edasi kaevata. Olen tulvil otsusekindlust ja kavatsen tõestada, et minu vastu esitatud väited on alusetud. Praegune hetk ei määra mu elu ega karjääri suunda."