Justin Bieberi naine ootab last? 

New York Posti teatel said kaks aastat abielus olnud Hailey ja Justin teada, et üks tabloid kavatseb kirjutada uudise nende väidetavast lapseootusest. Kõmu ennetamiseks kuulutas Hailey Instagram Storys, et titejuttudel pole vähimatki alust. "Keskenduge sellele, mis on tähtis, ehk valimistele," soovitas ta fännidele.

Bieber ja Baldwin on siiski rääkinud, et soovivad kunagi kindlasti lapsi. "Tahan iga päev ma isekatest soovidest vabanda, et saaksin olla hea abikaasa ja tulevane isa!" on Justin öelnud. Veel on ta öelnud, et tulevaste laste arv jääb Hailey otsustada. "See on ju tema keha."