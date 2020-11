Nelikaare koguduse bänd viljeleb tavapärasest popilikumat muusikat: selles on palju spontaansust ja vabadust 

„Meie muusika eesmärk on ülistada ja kiita Jumalat, selles on palju spontaansust ja vabadust,“ ütleb bändijuht. „Üldiselt teeme teiste artistide laule, aga natukene on ka omaloomingut, kuna sel aastal sai minu poolt paberile kolm lugu. Tegelikult naljakas on see, et olin proovinud juba pool aastat ühte lugu kirjutada, kuni ühel päeval sai kirja lausa kolm. See oli palvevastus ja tean, et üksi ma poleks sellega hakkama saanud. Jumal on see, kes inspireerib meid oma vaimuga ja aitab meil muusikat luua.“