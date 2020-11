KOER KOSJAMOORIKS! Uma Thurmani leidis rannast uue kallima 

New York Posti allikate andmeil sõbrunesid Uma ja Peter Sabbeth (mõlemad 50) koroonapandeemia ajal Sag Harboris. "Peteril polnud toona aimugi, kes Uma on," rääkis nimeka arhitektuuribüroo Oza Sabbeth Architects osaniku sõber lehele. Peter olnud koos koeraga rannas ning palunud võõral naisel tema lemmikut valvata, sellal kui ta ujumas käib. Thurman - kes on tuntud koeraarmastajana ning keda on tabatud jalutamas kahe karvase sõbraga - jäi nõusse. "Nüüd, paar kuud hiljem, on nad pööraselt armunud ja otsivad Hamptonsis ühist kodu."