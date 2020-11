Ženja Fokin alustas tšelloõpinguid: kes ütles, et vana koer uusi trikke ei õpi? 

“Tänases hetkes, kus maailm on rohkem lukus ja tekkis rohkem aega iseendale, on ideaalne võimalus hobidega tegeleda – lisaks tšello õppimisele käin regulaarselt ka tennist mängimas. Tundsin, et mingisugune muusikaline osa oli kuidagi puudu, loovas elustiilis on sellel siiski väga oluline koht,” selgitab Ženja.

Gustav Adolfi gümnaasiumil on olemas muusikaõpe ka täiskasvanutele, selle kaudu leidis Ženja endale õpetaja ja on praeguseks käinud viies eratunnis. “Hetkel on seis selline, et saan lastepalasid mängida või õigemini tinistada. Eks areng toimub, olen mängu võtnud juba kolmanda sõrme. Õppimine on puhas rõõm, tuhin on peal ja murran müüti: kes ütles, et vana koer uusi trikke ei õpi,” naerab Ženja.

“Samas on see olnud ka paras väljakutse: korraga peab jälgima nooti ja poogna liikumist. Keerukas on see, kui tempo on aeglasem, siis ei saa välja vingerdada, kui midagi sassi läheb. Lihtsuse võlu on kõige raskem esile tuua,” lisab Fokin.

Tuleb tegutseda

Pillimäng Ženjale siiski täitsa võõras pole. “Olen käinud lastemuusikakoolis, kuid sellest on mitu dekaadi möödas,” muigab ta. “Tegelikult just pahandasin emaga natuke, et ta oli nõus, kui muusikakooli pooleli jätsin. Kuidas teab 11aastane, mis on talle hea? Teinekord on vaja mingite hobide või tegemistega natuke suunamist. Oleksin tänulik olnud, kui ema oleks mind rohkem tagant surunud ja oleksin muusikakoolis jätkanud.”

Ženja arvab, et inimesed peaksidki uusi asju õppima ja ennast arendama ning tšello õpingutega proovib ta olla teistele eeskujuks. “Unistuse ja selle realiseerumise vahel oled sina ise. Kui on mõni unistus, tee see teoks. Väga paljud lähedased sõbrad üllatusid, et tšellot õpin, sest ma pole sellest kunagi rääkinud. Siin tulebki vahe: ärge rääkige, vaid tehke,” sõnab Ženja. “Inimestel on tihti mingid soovid ja mõtted. Kui tuleb soov joonistada, ennast täiustada fotograafias, viia kurssi tervisliku toitumisega või regulaarselt trennis käima hakata – hakake pihta! See tekitab eufoorilise tunde ja annab motivatsiooni.”