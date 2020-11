Inimesed TRIUMFID JA TRAGÖÖDIAD: rängad saatusehoobid on Joe Bidenilt röövinud naise, pisitütre ja poja Triin Tael , täna, 18:22 Jaga: M

POEGA MEENUTADES: Biden 2019. aasta märtsis kõnet pidades oma ajuvähki surnud poega Beaud meenutades pisaraid pühkimas. Foto: AFP/Scanpix

„Mu elu on liiga täiuslik. Nii ei saa. Midagi peab juhtuma.“ Nõnda ütles Joe Biden novembris 1972 oma abikaasale Neiliale. Joe, kes polnud veel 30aastanegi, oli äsja valitud USA senatisse. Ta oli abielus oma unelmate naisega ja neil oli kolm last – kaks väikest poega ja tütretirts. Kuu aega hiljem purustas nende idüllilise elu tragöödia – Joe naine ja aastane tütar said autoõnnetuses surma. See ei jäänud viimaseks saatusehoobiks, mille Biden on pidanud elu jooksul vastu võtma.