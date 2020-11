Raamat Peeter Volkonski: „Ma jutustan niivõrd hästi, et kui ma hakkan kirjutama, siis ma kohe tunnen, kui sitasti ma selle kõrval kirjutan.“ Rainer Kerge , täna, 18:17 Jaga: M

GALERII

LISAME ELULE VÜRSTI: Peeter Volkonskil on nüüd käsil lolluste raamat. Lastele. Foto: Aldo Luud

„Mul on lavastuses „Elamise reeglid“ sõnatu ratastoolis istuva tegelase roll. Muidu ma ikka osalen ka justkui tegevuses, reageerin ja… Aga siis on üks üsna pikk koht, kus mind lükatakse lihtsalt kõrvale. Ma olen justkui audis. Kui keegi mõtleb, et mis ma seal teen, siis iga etendus teen ühe luuletuse,“ räägib Peeter Volkonski (66), näitleja, muusik, tõlkija ja kirjanik.