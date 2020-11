„PUUDUTA MIND“ | Tervendaja ja vaimne giid Asse Sauga: jooga pole enam tabu ja tantra pelgalt seks 

“Viimaste aastakümnetega on inimkond kollektiivselt jõudnud teatud tasemele ning eelkõige on seda näha nii kiirest tehnoloogia arengust, informatsiooni liikumise arengust kui ka spirituaalsuse kui sellise kiirenevast arengust,” ütleb Asse Sauga, kes on infotehnoloogia taustaga krüptorahanduse ekspert, jagatud ruumi Spark Space looja ja juht, Rahvusvahelise Modernse Müstikakooli sertifitseeritud tervendaja, vaimne giid ja mitmekordne kuningas Salomoni õpetuste liini initsieeritu.

Inimesed teevad üha enam tutvust oma sisemaailmaga

Sauga ütleb, et keskmine inimene on rohkem kui kunagi varem valmis enda sügava sisemaailmaga tutvust tegema. Jooga ei ole enam tabu nagu paarkümmend aastat tagasi, tantra ei ole ainult seks ja mindfulness ning mediteerimine on paljude tippjuhtide top 10 soovitustes kõrgel kohal.

“Seda on väga suur rõõm näha, sest suur osa inimestest on siiani oma elu elanud pigem vaese sisemaailmaga, kuna pole julgenud või soovinud sellega sügavamat tutvust teha," räägib ta. "Oma sisemaailm võib vahel tunduda väga hirmus, seal on palju alla surutud emotsioone, palju tundmatust, hinnanguid ning uskumusi. Lihtsam on kõike eitada ja näiteks materiaalsuse või välisega oma sisemaailma komplekse kompenseerida. Kuid see kõik on tasapisi muutumas. Paratamatult kaasneb suurema spirituaalsuse levikuga, aga ka hulga valeinformatsiooni, uskumusi."

"Tahakski mõnda levinumat dogmat sügavamalt lahata. Paljud kindlasti ei nõustu minuga ja see on okei. Järgnev mõttekäik on küll mitte ainult minu vaid ka paljude mu õpetajate kogemus ja teadmine,” räägib ta.