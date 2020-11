VIDEO | Tõeliselt romantiline hetk! Mees palus Terminaatori kontserdil kallima kätt 

Terminaatori solisti Jaagup Kreemi sõnul olid saalis tol hetkel emotsioonid ülevad. "See oli tõesti väga ilus ja armas hetk. Ka mul tõmbas klombi kurku, tänapäeval juhtub seda ju nii harva. Poisi poolt oli see paras julgustükk, niiviisi rahva ees ettepanek teha. Mulle lähevad alati sellised asjad väga korda ja puudutavad sügavalt," sõnab ta.

Selliseid asju Jaagupi sõnul just tihti ei juhtu. "Ei ole nii, et igal kontserdil tehakse abieluettepanekuid. Seda juhtub pigem harva, meie bändi ajaloo jooksul on vist üks või kaks korda kätt palutud," räägib laulja.