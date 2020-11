Linnateatri näitlejal diagnoositi koroona, teater tühistab etendused 

Senise kogemuse põhjal teistes Eesti teatrites kus viibis hiljem tuvastatud nakatanu, ei haigestunud ükski teine teatrikülastaja ega teatritöötaja. Terviseameti hinnangul on rahulikult kõrvuti ühes ruumis istudes, ka pikema aja vältel, nakatumine väga vähetõenäoline. Vaatamata sellele on etendustegevus praegu ajutiselt peatanud.

Kõik haigestunuga kokku puutunud kolleegid saadetakse erakorralisele testimisele ja etendustegevust ei taastata enne, kui on selge, et kõik etenduse andmisega seotud töötajad on terved. Tulenevalt viiruse peiteajast on Tallinna Linnateatri etendustegevus peatatud esialgselt kuni 11.novembrini. Otsused edasise osas tehakse uue nädala alguses, kui on selgunud kontaktsete testitulemused.