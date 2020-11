„Dallase“ Bobby leidis pärast naise surma uue armastuse 

"Dallase" Bobbyna tuntud näitleja ja tema naine, balletitantsija Carlyn Rosser olid koos ligi viiskümmend aastat. Patrick kinnitab ajakirjale People, et ei uskunud, et võiks uuesti armastust leida. "Ma poleks eales arvanud, et tunnen seda kõike uuesti."

Pärast Carlyni surma keskendus Patrick tööle ja järeltulevatele põlvedele: pojad Padraic (46) ja Conor (40) on teinud ta neljakordseks vanaisaks. Ta oli enda sõnul lesepõlvega harjunud. Kuid koroonakarantiin tõi kaasa midagi ootamatut - armumise. Duffy ja Purl olid kunagi tuttavad, kuid kaotasid aja jooksul kontakti. Pandeemia ajal sattusid nad ühiste sõprade ringikirja, kuid nädalate möödudes avastasid nad, et on vestlusse jäänud kahekesi.