Rasmus Merivoo „Tulnuka“ taaselustamisest Nublu videos: Valdise oranž vest oli mul kapis alles 

Rasmus Merivoo on rahul, et ka Valdis muusikavideos koos Nublu ja teiste maaväliste tegelastega kosmoselaevas sõidab. "Tore video on! Mulle väga meeldib. Kuigi noh, selle muusikavideo eelarve on nähtavasti palju suurem kui minu filmi oma," räägib režissöör läbi naeru.

Merivoo on Nublu uue looga rohkem kui rahul ning ütleb, et kui tal oleks Spotify, siis leiaks see kindlasti tema playlistis koha. "See lugu on YouTube'is nii vähe üleval olnud ja juba nii palju vaatamisi. Rets! Ma soovin sellele loole palju edu," lausub mees. (11 tundi pärast avaldamist on Nublu ja Mikael Gabrieli "Universumil" rohkem kui 26 000 vaatamist.)