Tiina Lokk: kõik maailma filmifestivalid tegelevad praegu ellujäämisega 

„See on olnud topelttöö!“ tunnistab festivali peakorraldaja. Kuigi olukord muutub, ja isegi mitte päevade, vaid teinekord lausa tundidega, tunnevad PÖFF-i korraldajad end mõnes mõttes kindlalt: festival toimub igal juhul. „Oleme loonud sel aastal festivalile täielikult paralleelse online-versiooni ja võime igal hetkel kiiresti minna üle ka festivaliks, mis on ainult veebis,“ räägib Lokk. Ta lisab, et interneti kaudu on võimalik esimest korda festivali ajaloos PÖFF-ist osa saada ka üle Eesti kodudes.

Samal teemal Film Valitsus lubas PÖFFile ka väliskülalised kolmandatest riikidest Kui suured filmifestivalid, näiteks Cannes, said endale lubada luksust tänavune festival üldse ära jätta, siis PÖFFi-sugune festival – mis kuulub küll maailma A-kategooria festivalide hulka, kuid on rahvusvahelises mastaabis veel nooruke – endale seda lubada ei või. „Me ei saa orbiidilt ära kaduda, see tekitaks nii suure augu. Samas istuvad praegu kõik kultuurikorraldajad suure miini otsas, me ei tea, kaua saalid on lahti,“ nendib Lokk.

PÖFF-i juht lisab, et sponsoreid polnud ennegi lihtne leida, aga sel aastal on see praktiliselt võimatu. „Ma tean, et ajakirjandusele ei meeldi toetajaid välja tuua, aga praeguses olukorras oleks see õiglane, sest näiteks meie tugisamba Elisa toetuseta me ei eksisteeriks,“ sõnab ta. „Ning see, mida on teinud meie heaks kultuuriminister Tõnis Lukas ja kogu kultuuriministeerium – seda ei ole võimalik sõnadesse panna. Nad on meid aidanud absoluutselt kõiges. Tõnis Lukas on minu elus olnud esimene minister, kes on öelnud, et Tiina, me ei lase sul uppuda. See on minu arust väga oluline moment.“

PÖFF-i jaoks on nüüd võtmeküsimus, kas pikaaegsed fännid, filmisõbrad, jäävad ka keerulisel ajal festivalile truuks. Korraldajad kinnitavad: koos terviseametiga on antud endast kõik, et publik tunneks end kinodes maksimaalselt turvaliselt. Mõistagi jäävad sel aastal ära järelpeod ja vastuvõtud, aga avamine ja lõpetamine toimuvad nii live’is kui ka veebis. Tiina Lokk lubab, et ka pidusid saab asendada muu põnevaga. „Vabas õhus võib nii mõndagi teha. Võime oma külalised viia näiteks hundisafarile,“ annab ta vihje.

Võiks nüüd ju üldse mõelda, et Telliskivi loomelinnakus asuv PÖFF-i kontor on sel sügisel muremõtteid täis, aga eelmise nädala lõpus valitses seal tegus meeleolu. Festivali korraldajatel olid kõigil maskid ees ja end koroonaviiruse kõigi üksikasjadega kurssi viinud Tiina Lokk kasutas intervjuus väga palju sõna „väljakutse“. Aeg on ju teistpidi võttes ka põnev.

„USA suured stuudiod ja kinod on kinni. Filmitootjad lükkavad oma esilinastusi edasi või paljud lähevad otse voogedastusplatvormidele,“ märgib ta. „Ka Oscari tseremoonia tuleb nüüd muudatustega. See olukord annab võimaluse esile tõusta autorifilmil. Need, kes armastavad kinos käia, tulevad nüüd ehk natuke teist tüüpi filmi vaatama. Hakatakse ka kodumaiseid filme rohkem vaatama, ja nii üle maailma. Kindlasti võidab filmikunsti tõsisem ja vähem kommertslik pool sellega uusi vaatajaid juurde ka tulevikus. Näiteks USA filmideta purunevad praegu Hiinas kodumaiste filmide kassarekordid.“

Sel aastal on vähenenud valminud filmide hulk ja seegi on loonud filmimaailmas täiesti uue olukorra. „Vaieldamatult toodetakse Euroopas ja üldse maailmas filme üle,“ mõtiskleb Lokk. „Te ei kujuta ette, kui palju on filme, mis on tavapäraselt riiulitel, mis ei jõua mitte kunagi levisse, mis ei jõua kunagi festivalidele. Film tehakse valmis ja sinna see ka unustatakse. Ma arvan, et praegune aeg on pannud mõtlema, kas ikka nii palju filme on vaja. Teiseks on kogu kinode repertuaar olnud väga palju kaldu meelelahutuse poole. Võib-olla näiteks nüüd inimesed avastavad, et tegelikult autorifilm ei ole midagi, millest keegi ei saa aru. Sellel on oma võlud.“