Britney kinnitab, et on õnnelikum kui eales - kuid fännid ei usu 

Spears avaldas küll fännide rahustamiseks video, milles kinnitab, et pole eales nii õnnelik olnud kui praegu. Kuid Instagrami kommentaaride põhjal jääb mulje, et paljude poolehoidjate muret pole klipp leevendanud. Britney on oma sõnumit kuulutades tõepoolest nukra pilguga ja jääb mulje, et tema vaimsed probleemid, millega ta on aastaid maadelnud, pole kuhugi kadunud. "Kui sa pead inimestele ütlema, et sinuga on kõik korras, ja sa näed säärane välja, siis sinuga pole kõik korras," kõlab üks kommentaar.