Hertsoginna Fergie palkas Bondi treeneri, et bioloogiliselt nooremaks saada! 

"61 aasta vanuses olen ma alles oma elu alguses," kuulutab Yorki hertsoginna Fergie, kes teeb trenni personaaltreenerite Josh Salzmanni ja Wayne Lèali käe all. Elizabeth II endine minia on seadnud sihiks jõuda nn Super-A hõimu hulka - see on elitaarne grupp inimesi, kes on oma tegelikust vanusest bioloogilisest nooremad.