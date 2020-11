Loe, mis patu eest Bieberi superpastor kirikust kinga sai 

Kuid sel nädalal sai pastor Carl, kelle teenistusi on võrreldud rokk-kontsertidega, Hillsongi superkirikust ootamatult sule sappa. Kiriku juhtkond Lentzi kõlbelisi vajakajäämisi küll ei täpsustanud, ent päev hiljem tunnistas Bieberi omaaegne guru, et pettis oma kolme lapse ema Laurat, kellega ta on abielus olnud 17 aastat.

"Olin abielus, oma elu tähtsaimas suhtes truudusetu," kirjutas Lentz pikas Instagrami postituses. "See on ainult minu viga ning ma võtan vastutuse oma tegude eest täielikult enda kanda." Carl püüab nüüd enda sõnul oma naise ja laste usaldust tagasi võita. Ta lubab ka abi otsida. "Kahetsen kibedalt, et murdsin nii paljude inimeste usaldust, keda me oleme armastusega teeninud, ning mõistan, et see uudis võib inimeste jaoks väga ränk ja segadusse ajav." Pastor Carl palvetab, et poolehoidjad talle andestaksid ja et ta saaks kunagi elada usaldusväärse inimese elu.