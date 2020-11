Vahur Kersna teeb Sulev Nõmmikust saate: ERR on selle talle võlgu 

"Olles nuusutanud toonast õhustikku ja noore teletoimetajana Suleviga koos ka üksjagu saateid teinud, leian, et mul on mitte ainult ­õigus, vaid ka kohustus meistri elu, töö ja saatus oma oskuste ja meie võimaluste piires telesaateks vormida. ERR on selle talle võlgu," räägib Kersna väljaandele.

Sulev Nõmmikul möödub jaanuari alguses 90 aastat sünnist. Omal ajal kriitikutelt halastamatult nahutada saanud Nõmmiku filmidest "Siin me oleme", "Mehed ei nuta" ja "Noor pensionär" on tänaseks saanud kuldne klassika, tema Estonias lavastatud "Pipi Pikksuka" uskumatud 402 etendust ja 25 lava-aastat on osutunud rekordiks, mida on ükskõik kellel kunagi raske ületada.