Uus armastus? Priit Kuusk veedab aega tuntud prokuröriga 

Kuusk avaldas toona, et otsusele lahutada jõuti eelmisel suvel. „Juhuslikult sain sama aja paiku pakkumise Bellingshausenile minna, mis sobis, et mõtteid klaaritada ja järgnevaid eluplaane teha. Reisile minek pole lahkumineku põhjus, vaid asjaolude kokku sattumine,“ rääkis Kuusk.

Heidit Kaio (48) rääkis Kroonikale, et neil on seljataga umbes seitse rasket aastat. „Mitme lähedase pikaajalised rasked haigused. Hea sõbra enesetapp, kahe sõbra hukkumine Peruu mägedes. Minu vennapoja varajane traagiline surm. See aeg mahutas ka kaks Uhhuduuri,“ loetles Kaio. Ta usub, et ränkade sündmuste tõttu tõmbusid nad iseendasse ning partner jäi omapäi. „Tagantjärele võime öelda, et need katsumused paraku ei liitnud meid, vaid lahutasid,“ tõdes Kaio. Kuna otsus küpses pikalt, oli lahutus siiski pigem vormistamise küsimus kui emotsionaalne hoop.