Kaia Kanepi söömishäirest: leiutasin uusi variante, kuidas ikkagi salaja magusat süüa 

„Söömishäirete puhul on häiritud inimese suhe toitumisse, see muutub tema kinnisideeks. Ta hakkab järjepidevalt mõtlema oma toitumisest ja kehakaalust. See on psüühikahäire, mille tagajärjel tekivad tugevad kehalised häired,“ räägib psühhiaater Anu Järv saates.