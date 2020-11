Inimesed Margus Vaher saate „Suhtevimkad“ eemaldamisest: meie saate „killis“ ära Jüri Pihel isiklikult, mitte toimkond Toimetas Mondela Urbala , täna, 20:01 Jaga: M

Margus Vaher Foto: Teet Malsroos

Kanal 2 uus saade „Suhtevimkad“ eemaldati eetrist sama kiiresti, nagu see sinna jõudis. Jüri Piheli sõnul oli see kollektiivne otsus ja ta lisas, et saade tuleb eetrisse uuel ajal.