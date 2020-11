Meie Mees ja Synne Valtri andsid välja esimese ühisloo! 

„ Meie Mees ja Synne on palju kordi koos lava jaganud ja esinenud koos mitmetel suvetuuridel, aga nii-öelda salvestatud ühisprojekti seni veel ei olnud. Ja kuna Meie mehel oli plaan salvestada üks laul koos naissolistiga, siis Synne oli see õige valik,“ kommenteeris Meie Mehe laulja ja tamburiinimängija Emil Oja Muusika Planeedile.

Ka Synne kinnitas omalt poolt, et ta on Meie Mehega ühistel lavadel esinenud palju kordi ning koostöö on alati olnud meeldiv ja eelkõige lõbus. „Kui Emil Oja mulle ettepaneku ühislooks tegi, olin ma koheselt nõus. Nad on väga toredad kolleegid ja nendega koos ühiseid ettevõtmisi saadab alati naer ja mahlane huumor. Laulu salvestamine käis kiiresti ja kõik sujus. Loodame, et juba tuttav viis Eesti kuulajatele samuti meeldib,“ rääkis lauljatar.