Inimesed Laur Joamets: nägin väga lähedalt, mida tähendab edu muusikatööstuses ja mis see endaga kaasa toob Terttu Jazepov , täna, 15:40 Jaga: M

GALERII

PÄEVATÖÖD TEGEMA EI OLE PIDANUD: Lauril on olnud piisavalt õnne ja saanud Ameerikas veedetud aastad ainult muusikaga tegeleda ning sellega leiva lauale tuua. Foto: Promofoto

Juba seitse aastat Ameerikas resideeruv kitarrist Laur Joamets on selle aja jooksul jõudnud olla osa nii Grammyga pärjatud Sturgill Simpsoni bändist kui ka välja tulla enda loodud ansambliga Lore, mille esimene singel on saanud väga sooja vastuvõtu osaliseks. „Arvan, et olen alles oma muusikutee alguses ja läheb, kuidas läheb, kuid üks asi on mulle selge – pille ma vabatahtlikult kotti panema ei hakka,“ ütleb ta.