Suunamudijad said saatuslikuks? Jüri Pihel selgitab Kaspar Kaljase koondamist ja Kanal 2 tulevikuplaane 

Mõned päevad tagasi tuli välja uudis, et Postimees grupi programmijuht Kaspar Kaljas koondati. Mees ütles Õhtulehele antud kommentaaris, et põhjust tuleb küsida Piheli käest. Pihel ütleb, et skandaali koondamise tagant ei leia – otsus tulenes lihtsalt muudatustest töökorralduses.