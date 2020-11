Justin Bieberi pastorist guru vallandati sobimatu käitumise pärast  

Hillsongi megakiriku asutaja Brian Houston teatas kolmapäeval, et Lentzi tööleping on katkestatud. Poptäheliku välimuse ja karismaga pastor ristis 2014. aastal superstaar Justin Bieberi - NBA staari Tyson Chandleri vannis! - ning teda on nimetatud meheks, kes aitas meelemürgisõltuvuses endisel lapstähel elu taas rööbastesse seada.

Bieber ja Lentz on aastaid olnud lähedased sõbrad - neid on tabatud üheskoos spordiklubisse minemas ning Lentz ja tema pere on koos Justini ja tema naise Haileyga rannas lõõgastunud.

Brian Houston rajas Hillsongi kiriku Austraalias. Kiriku filiaali avamine New Yorgis oli Lentzi idee, mille Carl viis 2010. aastal ellu koos Houstoni poja Joeliga. Lentzi jumalateenistustel osaleb tavaliselt tuhandeid inimesi. 2017 laienes Hillsong NYC Conncticutti ja Bostonisse.