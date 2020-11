Rootsi kuninga õde langes netipetturi ohvriks 

Iltalehti teatel on eaka printsessi nimel rajatud Instagrami konto, millelt on kommenteeritud kroonprintsess Madeleine'i ühismeediafotosid. "Ilusat ja turvalist halloween'i," kirjutas liba-Birgitta Floridas elava kuningatütrele.

Aastakümneid Mallorcal elav ja alati päevitunud printsess Birgitta kinnitas uudise avaldanud Svensk Damtidningile, et pole Instagramiga ühinenud, vennatütre fotode kommenteerimisest rääkimata. "Mul pole sellega mingit pistmist."

Hispaania karme koroonareegleid sarjanud printsess veetis ligi kaks kuud sünnimaal Rootsis. Seejärel sõitis ta Saksamaale oma kolmest lapsest noorima prints Hubertuse (56) pere juurde. Nüüdseks on mitmekordne vanaema Hispaania palmide alla naasnud, kuid kurdab ajakirjandusele, et elu on nüri. "Istun nelja seina vahel ja joon kohvi. Väljas tohime käia vaid poodi või apteeki minekuks."