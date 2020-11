Inimesed TV3 VIDEO | Koit Toome: ma pole kaugeltki musterisa Toimetas Terttu Jazepov , täna, 21:17 Jaga: M

Koit Toome Foto: Mari Luud

Koit Toome tõdeb „Duublis“, et enne isaks saamist keskendus ta rohkem iseendale ja karjäärile. „Nüüd vaatad aina vähem enda peale ja oluliseks on saanud, et lastel oleks kõik korras,“ ütleb ta.