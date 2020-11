Muusikavideo režissööriks on Triin Ruumet, kellega koostööd bändiliikmed justkui ühest suust väga inspireerivaks peavad. “Saime videovõtetel tegeleda tumedamate teemadega kui need, millega muidu iga päev kokku puutume. Triin oskas meid, kes me varem niimoodi näidelnud pole, end väga mugavalt tundma panna, et me stseenides üle ei mõtleks,” räägib kitarrist Raul Ojamaa.

“Marten võttis minuga ühendust ja ütles, et tal on üks lugu, mis võiks mulle sobida. Mängus on pahad mehed ja toores liha. Kuulasin lugu, mõtlesin pahade meeste ja toore liha peale ning sain aru, et jah, see sobib mulle küll. Sõnad ja viis kõnetasid mind, jäid kummitama. Seal on irooniat ja kõhedust, samal ajal melanhoolset sügispäikest,” kommenteerib video sündi Triin Ruumet. “Miljardite poisid on väga lahedad mehed. Ei löö risti ette, löövad pigem pudeliga vastu pead kui vaja. Mulle meeldib kui inimesed suudavad enda üle naerda ja samal ajal võtta tõsiselt seda, mida nad teevad.”