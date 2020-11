VIDEO | Pille-Riin Karro ansamblist Ice Cream: saime palju avalikku kriitikat, millega ma ei osanud väiksena toime tulla 

Praegu ta sellest ajast väga palju ei räägi. „Ma suutsin vist tervele Tallinnale läbi sõprade ja tuttavate selgeks teha, et see on teema, millest minuga ei räägi, sest ma pole nõus sellega tegelema,“ sõnab Karro ja lisab, et selleks on väga hea põhjus.

„Me saime selles vanuses hästi palju avalikku kriitikat, millega ma ei osanud väiksena üldse toime tulla. Ma olin alati maksimaalne lillelaps ja mõtlesin, et inimesed on toredad, maailm on roosa ning rohi on roheline, aga siis sain teada, et rohi võib ka väga must olla,“ põhjendab Karro.