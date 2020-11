Müstika VIDEO | Albert Stepanjani imeteod: esmalt kangestas naise, siis loopis „ohvreid“ nugadega Sirje Presnal | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 17:32 Jaga: M

„Vaata mulle silma! Vaata silma! Ära karda!“ Parapsühholoogi hääl on sügav ja sisendusjõuline. Mees on kummardunud hapra, heledas riides Natalja kohale ja puurib teda oma pruunide silmadega. Naine vaatab hüpnotisöörile lummunult otsa. Albert Stepanjan lööb „ohvri“ nina all kätega valju plaksu. „Maga!“ Naine vajubki hetkega unne. Mida kõike võiks hüpnotisöör selles seisundis naisega korda saata…