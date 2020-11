Veronika Padar Tallinna loomaaia skandaalist: panen käe südamele, mina ei ole varastanud loomade tagant 

Nüüd räägib omapoolse versiooni hiljuti Tallinna Loomaaias toimunud skandaalist, milles prokuratuur kahtlustab Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhte suure summa omastamises, üks kahtlustatavatest, Veronika Padar. Kahtlusalune kinnitab, et pole varastanud loomade tagant ega ole teinud ühtegi pahatahtlikku tegu, mis puudutaks Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi.

Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liige Veronika Padar on kaheksa aastat seisnud loomade eest. Tema eestvedamisel on Tallinna Loomaia jääkarud saanud Eesti rahva abiga omale uue kodu ja viimastel aastatel on ta vedanud heategevuslikku projekti „Tiigriorg”, eesmärgiga, et meie tiiger Pootsman saaks Eestisse tagasi tulla. Pärast seda, kui ta ühel varahommikul prantsuse keele tundi minnes politsei poolt kinni peeti, kahtlustatuna 7000 euro omastamisele kaasaaitamises, läks ka meedias veerema lumepall, et Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi 43aastane juhatuse liige on varas. Polnud raske minna seltsi juhatuse liikmete nimekirja ning näha, et see oli Veronika Padar.