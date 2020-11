KUULA | Taavi Paometsa, Inga Tislari ja Mairo Marjamaa loodud bänd deLULU avaldas esimese singli 

Bändi esimene singel “Animals” räägib loo vabadusest olla, kes iganes sa olla soovid. “See on jutustus sellest, kuidas me mõnikord tabame end hetkes, kus me ei mõtle eilsele ega homsele ning sellega kaasnevatele tulemitele ja tagajärgedele. Vaid võtame hetkest viimast,” kommenteerib Mairo Marjamaa. “See on lugu sellest, mis on siin ja praegu, kus keskendutakse vaid oma heaolule, andudes elu poolt pakutavatele kiusatustele. Leiame, et igaühes meis on peidus “sisemine loom”, kes tuleb vaid üles leida ja välja lasta,” lisab laulja Inga Tislar. Tugev inspiratsioon looks tuligi tegelikult loomadest ja esimeses salmis mainitud libahundist, kes sai inimese kuju. Vahest ongi just hunt bändi ühine spirit animal.