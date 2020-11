Lady Gaga isa toetab Trumpi, ehkki too ähvardas tema tütart 

34aastane USA superstaar õige nimega Stefani Germanotta osales 2. novembril Trumpi rivaali Joe Bideni kampaaniamiitingul ning kutsus ameeriklasi üles tema poolt hääletama. "Tahan öelda kõigile naistele ja kõigile meestele, kellel on tütred ja õed ja emad - kõigile, kellega te end ka ei samastaks: nüüd on teie võimalus hääletada Donald Trumpi, mehe vastu, kes usub, et kuulsus annab talle õiguse krabada teie tütreid või õdesid või emasid või naisi ükskõik millisest kehaosast," vahendab ajakiri People lauljanna sõnu Bideni miitingul.