PEREFOTOD | Räppar Kenneth Rüütli: poisikesena andsin endale lubaduse, et kunagi olen ise hea isa. Siin ma olen – õpin 

Värske isa sõnul on ta pärast pisipoja Rubeni sündi hakanud oma aega rohkem planeerima ja enam nii palju ei kiirusta. „Täna ma olen vaimselt rohkem „kohal”. Lisaks on lapsel ka oma rutiin – seda tuleb kõigi huvides järgida. Puhanud laps võrdub puhanud vanemad.”

Kenneth, Alice ja väike Ruben Foto: Mari Luud

Kenneth räägib, et elu Rubeniga on uus ja huvitav. Pisipoeg on väga rahulik, kuid lõbus ja uudishimulik laps. „Kodus saab palju nalja. Juba praegu on näha, et ta on ka väga tahtejõuline. Kui ta tahab ennast mõnes suunas keerata või kaisukaru järele haarata, siis ei jää miski ega keegi tema plaanidele ette. Ka mitte ema ja isa.”