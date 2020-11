Reality-kaunitar lahutab 81aastasest abikaasast 

Erika ja USA tippadvokaat Tom Girardi on abielus olnud 21 aastat. Nad tutvusid Hollywoodi restoranis Chasen's, kus kaunitar serveeris kokteile. Tom, kelle üks kuulsamaid kohtuasju on aluseks Julia Robertsi filmile "Erin Brockovich", oli söögikoha püsiklient. "Otsustasin ühel õhtul talle oma telefoninumbri poetada," kirjutas Jayne kahe aasta taguses mälestusteraamatus.

Girardi varandust hinnatakse 30 miljonile, Erika varandust viiele miljonile dollarile. Nende Pasadena häärber (väärtus seitse miljonit dollarit) on "Beverly Hillsi tõelistes koduperenaistes" korduvalt figureerinud. 2017 tagasi tunnistas lauljast reality-täht, et abieluvaralepingut neil sõlmitud pole. Nüüd teatas Erika E! Newsile: "Olen pika kaalumise järel otsustanud oma abielule Tom Girardiga lõpu teha." Ta kinnitab, et tunneb mehe ning nende ühiste aastate vastu armastust ja lugupidamist.