AS Postimees Grupp koondas legendaarse ajakirjaniku Marica Lillemetsa  

Kui uurida Lillemetsalt, miks ta sai koondamisteate, loeb ta saadetud meili ette. "Ülesütlemise põhjuseks on AS Postimees Grupi töö oluline ümberkorraldamine, millega seoses teie töö lõpeb," ütleb Lillemets, kes lisab, et erakorraline ülesütlemine on seotud majanduslikel põhjustel.

Küsimuse peale, et mis Lillemets edasi plaanib teha ning kas tal on mõni töökoht silmapiiril, vastab naine: "Mul on alati midagi silmapiiril. Kuna tegu on nii värske uudisega, siis proovin sellega kohaneda ning annan uutest väljakutsetest teada siis, kui need tekivad."