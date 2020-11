„Rannamaja: Raju reede“ II osa: „Iu! Tema?!“ ehk Kui raske on töökale üksikisale naist leida? 

Seekord otsivad Ada, Viktoria ja Seidi kaaslast väikesest Tammiste külast pärit Taivole, kes on kahe lapse isa. Tegemist tundub olevat igat korraliku mehega – ta rassib eestlaslikult tööd teha ja alkoholi tarvitab harva. "Kuus teen võib-olla mõne õlle. Pole lihtsalt aega, käin palju tööl," selgitab tööhoolik Taivo, kes teenib leiba kullerina Tartus.

Kui "Raju reede" seltskond Taivo korterit inspekteerib, ei lähe olukord sugugi intrigeerivamaks. Ainult kinnistub fakt, et tegemist on igati eeskujuliku mehega. Lastele on Taivo kodus oma tuba ja seintel ripuvad perepildid. Tema kodu on sätitud ja ka riidekapist ei tule luukeresid välja – see on poissmehe kohta piinlikult korras.

"Taivo on vaikne ja tagasihoidlik meesterahvas. Asjalik, tubli, töökas noormees," kirjeldab ka Seidi.

Vaga vesi, sügav põhi

Enne klubisse minekut teevad tütarlapsed Taivole moeetenduse ja näitavad, mida nad kavatsevad selga panna. "Väga vinks-vonks, nii peadki tulema klubisse, neiu! Minuga!“ ütleb Taivo napis rõivais Viktoriale, viidates, et naine pakub talle huvi.

Tõeliste kosjasobitajatena proovivad Ada ja Seidi meest moosida, et too võikski Viktoria ära võtta. Viktoria aga Taivo tähelepanust vaimustuses pole. "Iu! Tema? Tal on kaks last, ma ei vaata kunagi mehi, kellel on lapsed, sest olen ise alles laps," krimpsutab ta nägu.