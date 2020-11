Harrison Ford leinab oma filmi-isa Sean Conneryt 

"Ta oli minu isa ... mitte päriselt ... vaid "Indy 3-s", ütles Ford (78) ajakirjale Variety tehtud avalduses. "Tõelist mõnu õpid tundma alles siis, kui keegi maksab sulle peale, et sa viiksid Sean Connery Vene mootorratta külgkorvis mügarlikule ja käänulisele mägiteele sõitma ja näeksid teda vingerdamas. Jumal, kui lõbus meil oli - kui ta on taevas, on seal loodetavasti golfirajad. Puhka rahus, kallis sõber!"