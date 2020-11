FOTOD | Kertu Jukkum 800kilomeetrise palverännaku pahupoolest: igal aastal on neid, kes koju tagasi ei jõua 

„Igal aastal on neid, kes palverännakult tagasi ei jõua,“ nendib naine ja lisab, et enamasti saavad rändurid hukka autoõnnestustes või nõnda pikal jalgsimatkal välja löövate tervisehädade tõttu. Hispaaniat peetakse küll seiklejate jaoks turvaliseks kohaks, kuid halba juhtub kõikjal. „Mõni aasta tagasi leidis aset üks õõvastav mõrv,“ räägib Jukkum, kuid lisab, et kui võrrelda õnnetuste ja kuritegude arvu palverändurite omaga, on see protsentuaalselt väike.