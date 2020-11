Mis juhtus? Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas koondati! 

Eesti Meedia telekanalite juhiks oli alates 2017. aasta detsembrist Rait Killandi, kes toona finantskriisis telekanaleid päästma paluti, kuid hiljem koondati. "Igal inimesel on kerge pahameel, kui nende töökoht koondatakse. Nii on. Tõenäosus, et see nii juhtub, oli päris suur. Seda on Eesti Meedias varemgi juhtunud. Mina arvasin, et see suur lahkumiste ja koondamiste laine on läbi, et need keerulised ajad on möödas. Aga nüüd on tõesti… olen nõutu!" ütles ta toona.