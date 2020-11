Karl-Erik Taukar pidi loobuma „Eesti laulu“ õhtujuhi kohast uue projekti tõttu 

"Selle "Eesti lauluga" on selline asi, et tegelikult mul oli see pakkumine laual, aga pidin sellest ära ütlema, sest mul on samal ajal tulemas suur muusikaline teleprojekt," selgitab Taukar. Kuigi muusik on uuest väljakutsest väga põnevil, siis hetkel ta rohkem avaldada ei tohi.

"See oli kahtlemata väga mõnus ja viljakas koostöö, aga elu teeb omad korrektuurid. Ma lõpuni ei saa Karl-Eriku eest rääkida, aga sel aastal olen mina teada, aga see, kes on mu kõrval, teda hetkel välja öelda ei saa," rääkis Tõnis Niinemets "Ringvaatele".

"Kõik on väga hästi, kõik on väga suured sõbrad omavahel, me jätkuvalt aeg-ajalt kohtume hoovis koertega, aga see aasta on niimoodi, et tegemised ja tööd kattusid ning ta pidi tegema valiku teha teisi asju," lisas Niinemets

"Ringvaate" välja pakutud kandidaatidest kaassaatejuhi kohale – Dave Benton, Annely Peebo ja Uku Suviste – oli Niinemets nõus kaaluma kahte esimest. Suviste puhul märkis ta, et too võiks pigem osaleda ainult lauljana ja närveldada ühe asja pärast korraga.

Esimesed poolfinaalid toimuvad sel aastal telemajas. "Me proovime, kas see vana ja kergelt amortiseerunud telemaja peab sellele inimmassile vastu. Kuna aeg on selline nagu ta on, siis ei saa me kindlalt välja hõigata, et saame publiku saali lasta. Seetõttu on meil kindlasti endal lihtsam seda kõike teha," rääkis Tõnis.