Kahe kange Margna ja Jõekalda seiklused jätkuvad koroonaviiruse kiuste Aafrikas! TV3: kaalusime riske tõsiselt 

Praeguseks on selge, et "Kahe kange" seiklused viivad neid esmalt Tansaaniasse. Millised plussid ja miinused olid TV3 koosolekulaual, kui räägiti Margna ja Jõekalda läkitamisest saadet filmima koroonaviiruse leviku ajal? Telekanali avalike suhete juht Annely Adermann sõnab, et kõiki reisimisega seotud riske kaaluti tõsiselt. "Loomulikult on olemas plaan võimalike erinevate stsenaariumite jaoks. Praegu on kõik hästi ja loodame, et nii see ka jääb," sõnab ta.