HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Mart Haber ja Taivo Piller: isaks saamise teekond on olnud pikk ja keeruline, kuid kõike seda väärt Anu Saagim

Meeleolukat isadepäeva intervjuud Mardi ja Taivoga

Isadepäev on ukse ees. See on tore tähtpäev, millega märgitakse meeste rolli laste kasvatamisel ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele. Käisin selle tähtsa päeva eel meeleolukal hommikusöögil Eesti tuntud ettevõtjate Mart Haberi, Taivo Pilleri ja nende kahe toreda kaksiku, Hilda ja Huberti pool. See on meestel tegelikult juba teine isadepäev, mida tähistada. Mõlemad tunnistavad, et isaks saamise teekond on olnud pikk ja keeruline, kuid kõike seda väärt.