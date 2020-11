ÕL VIDEO | TANTSULINE ELU! Ihtüoosihaige Esta: pean TikTokis jälgijatele selgitama, et olen 18aastane, mitte 40 

„Olen õnnelik, et inimesed, kes mind ära tunnevad, tulevad rääkima. Suhtlen nendega hea meelega. See on palju parem kui tagaselja sosistamine, et „see on ju see tüdruk TikTokist“,“ räägib Esta Riis. Tüdruk, keda on sünnist saati nuhelnud ihtüoos ehk kalasoomustõbi. Tegu on päriliku ja eluaegse nahahaigusega, mille puhul on naha sarvkihi rakkude uuenemine kiirenenud. Mõlemad vanemad võivad ise olla terved, kuid kanda haiguse geeni ja saada seetõttu ihtüoosihaige lapse.