Mihkel Tikerpalu: kaheaastase lapse kõrval ei ole ma veel päris lõpuni isaks saanud 

Mihkel teadis, et jääb tütrega koju juba enne lapse sündi. "Abikaasa tahab ju ka ühel hetkel tööle tagasi minna ja mida varem ta seda teha saab, seda parem. Miks mitte ei võiks mõlemad vanemad natuke aega lapsega kodus olla, sest laps kasvab nii kiiresti. Parem on teda tundma õppida ja temaga koos olla, et see side tekiks siis, kui ta on kaheaastane, mitte siis, kui ta on 18," selgitab ta oma otsust.

Koostöös Mihkel Seedri ja Madis Kreevaniga lõi Tikerpalu lavastuse "Isal on plaan". "Tahame, et sinna tuleksid just emad, sest kui isal on plaan, tuleb see emadele maha müüa. Plaan on, et järgmine laps, keda veel ei ole, oleks ideaalne," avab ta etenduse sisu.