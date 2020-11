Beyoncé paljastas oma ihu ... ning ootamatu hobi 

39aastane USA staar paljastas intervjuus oma fännide üüratuks üllatuseks, et tegeleb mesilaste pidamisega. "Mul on umbes 80 000 mesilast ja me teeme iga aasta sadu purke mett." Beyoncé hakkas tegelema mesindusega, sest tema tütardel Bluel ja Rumil on mitmeid allergiaid. "Meel aga on raviomadused."